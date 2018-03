Sta facendo il giro sui social network uno ‘scontrino della solidarietà’ pubblicato sulla propria pagina Facebook da una pizzeria di Bari. A quanto pare un cliente 25enne, oltre ad ordinare una pizza per sé, ha pagato per dieci piadine rollè da offrire ai senzatetto di Bari o ai clochard della stazione della città pugliese. Lo scontrino del generoso e misterioso cliente prova un ordine online effettuato con pagamento con carta di credito, è datato 15 marzo, ore 21.25, e riporta un messaggio che motiva l’acquisto: «Sono un ragazzo 25enne. Stasera ho ordinato una pizza e non essendo fisicamente con voi per condividerla ho deciso di mandarvi qualcosa di caldo anche per voi! Forza e coraggio!». Subito dopo viene indicato il prezzo, 15 euro, e i dettagli del cliente: «Ai clochard della stazione di Bari Stazione Centrale o ai senzatetto di Bari».

Lo scontrino della solidarietà in una pizzeria di Bari: «Ai clochard dieci piadine rollè»

L’ordine è stato inviato attraverso il servizio Just Eat. La pizzeria ha diffuso la notizia sulla sua pagina Facebook, ringraziando il misterioso ragazzo: «Questa lieta sorpresa ci ha spiazzati – hanno scritto – Chiunque tu sia, benefattore 25enne, massimo rispetto e stima per te e il tuo gesto di grande valore. Ci hai ricordato che, oltre a tutto il marcio a cui siamo abituati, esiste ancora tanta bellezza d’animo intorno a noi. Grazie per averci commossi».

(Immagine dalla pagina Facebook ‘Pizzeria break 184’)