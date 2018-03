“Altri casi come Stormy Daniels”, si amplia lo scandalo attorno a Trump

Michael Avenatti, avvocato della pornostar Stormy Daniels, in un’intervista alla Cnn ha dichiarato che oltre alla sua assistita ci sarebbero almeno altre sei donne implicate in vicende simili, tra cui due che hanno un accordo di riservatezza.

Il legale di Stormy Daniels non ha esaminato “in maniera approfondita” le carte delle persone che lo hanno contattato ma “le informazioni indicano clamorose similitudini tra le loro storie e quella della [sua] assistita”.

Il presidente Trump al momento non può fare altro se non incassare il colpo. Già negli scorsi giorni, il tycoon ha emesso un ordine restrittivo nei confronti della pornostar, che nel frattempo ha definito “nullo” l’accordo per tacere.

Ennesimo scandalo in vista per il 45° presidente degli Stati Uniti?