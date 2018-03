L’ex premier Matteo Renzi nel 2017 ha dichiarato un reddito imponibile pari a 107.100 euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente, quando il reddito dichiarato era pari a 103.283 euro. Paolo Gentiloni nello stesso periodo si è fermato a circa 107mila euro. Mentre la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli ha raggiunto quota 182 mila euro, poco più della cifra dei dodici mesi precedenti. È quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi di parlamentari, membri del governo e leader di partito pubblicati online sui siti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

La classifica dei redditi dei ministri, Fedeli al primo posto con 182mila euro

Per quanto riguarda il governo e i suoi ministri nella classifica delle dichiarazioni dei redditi la Fedeli, che per lo scorso anno ha dichiarato precisamente 182.016 euro, poco di più del 2016, mantiene il primo posto. La titolare dell’Istruzione è seguita dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che per il 2017 ha dichiarato 166.264 euro e che afferma di avere fondi comuni di investimento cointestati con il coniuge. Al terzo posto compare la ministra dei Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro che ha dichiarato 151.672 euro. In ultima posizione c’è la ministra della Salute Beatrice Lorenzin con 91.888 euro, poco meno del ministro dell’Interno Marco Minniti che ha dichiarato 92.260 euro.

Quarto classificato nella squadra di governo il titolare dei Beni culturali Dario Franceschini con 145.044 euro, seguito al quinto posto dal ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan che ha un reddito imponibile pari a 122.457 euro e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l’Ue Sandro Gozi che per il 2017 ha dichiarato un reddito di 115.914 euro. Per quanto riguarda la guida del governo, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni lo scorso anno ha dichiarato 107.401 euro, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha dichiarato 104.435 euro e il titolare del dicastero delle Infrastrutture, Graziano Del Rio, 102.890 euro, seguito dal ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti con 101.006 euro.

Boschi, Orlando, Martina, Pinotti, Minniti e Lorenzin e madia sotto quota 100mila euro

Tutti gli altri membri della squadra di governo sono poco sotto al di sotto di quota centomila euro: è di 94.709 euro ad esempio il reddito imponibile nella dichiarazione 2017 del ministro della Giustizia Andrea Orlando e di 95.971 euro quello della Sottosegretaria Maria Elena Boschi. Il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti ha dichiarato nel 2017 invece 97.607 euro, seguito dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Paola De Micheli, a quota 98.398 euro, che dice di possedere titoli azionari del Banco di Napoli e di Mediolanum, dall’ex ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, che si è dimesso per diventare reggente del Pd, con 98.441 euro, e dal ministro dello Sport Luca Lotti, con 98.471 euro. Infine il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha dichiarato 98.478 euro, la ministra della Difesa Roberta Pinotti poi 96.458 euro, Marianna Madia, ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 99.519 euro, l’ex ministro degli Affari regionali Enrico Costa, che si è dimesso a luglio dello scorso anno, 99.583 euro.

(Foto Zumapress da archivio Ansa. Credit: Matteo Nardone / Pacific Press via ZUMA Wire)