Tiziano Ferro ha pubblicato una foto diventata in pochi minuti tra le più condivise degli ultimi mesi sui social media. Il cantante è ritratto con un neonato, di cui si vede solo il corpo senza il volto, e a corredo dell’immagine c’è la scritta «La meraviglia assoluta», con tanto di emoj col cuore.

Tiziano Ferro è (probabilmente) diventato padre

Le migliaia di commenti generati dalla foto, condivisa dai tantissim fan di Tiziano Ferro, così come le parole scritte dal cantante sembravano alludere a una paternità. In realtà si tratterebbe di un figlio di suoi amici, come affermato dal suo manager ai microfoni di Radio Italia. Ferro ha da tempo dichiarato la sua omosessualità, e aveva confessato in tempi recenti il suo desiderio di diventare genitore, non escludendo di ricorrere alla maternità surrogata.

Il cantante risiede principalmente a Los Angeles da ormai alcuni anni, e negli Usa potrebbe aver utilizzato la cosiddetta maternità surrogata o gestazione d’appoggio per concepire un proprio figlio.

Poco più di un anno fa Tiziano Ferro aveva rilasciato queste parole a Vanity Fair.«Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta. Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero. Comunque sì, per rispondere alla sua domanda, un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole? (…) Io rispetto le opinioni di tutti, se una persona non desidera figli è libero di fare le sue scelte. Soltanto credo che su certe cose importanti si debba essere d’accordo in una coppia. Vedremo, insomma».

.