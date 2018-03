La Lazio segna, il mister cade: la scivolata di Inzaghi fa il giro del web | VIDEO

Nel gioco del calcio anche l’esultanza dopo un gol nasconde le sue insidie. Lo sa bene l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, che ieri dopo una rete importante messa a segno dalla sua squadra in Europa League è scivolato a terra mentre alzava le braccia e faceva un salto di gioia.

Il video della scivolata di Inzaghi dopo il gol di De Vrij in Europa League

I biancocelesti avevano da un istante siglato il gol del 2 a 0 in casa della Dinamo Kiev, la rete che metteva ormai al sicuro la qualificazione ai quarti di finale, marcatura del difensore De Vrij al 38esimo minuto del secondo tempo. Il mister non ha trattenuto la gioia e nella foga ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, sulla pista di atletica. Nulla di grave per lui, ma la scena, immortalata dalle telecamere, ha fatto il giro del web.

(Immagini da YouTube)