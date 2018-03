Diritti tv: arriva l’ok dell’Antitrust a Mediapro. «Con modalità eque»

L’Antitrust ha dato il via libera a Mediapro per i diritti tv in serie A, a patto però che sia un intermediario «equo, trasparente e non discriminatorio». «In data 7 febbraio 2018, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Melandri, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato all’Autorità l’assegnazione dei Diritti Audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021, a favore dell’intermediario Mediapro. – si legge in una nota – Nella riunione del 14 marzo 2018, l’Autorità ha deliberato la conformità dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva alle disposizioni del Decreto Melandri, svolgendo alcune osservazioni sulle caratteristiche soggettive dell’intermediario indipendente e sui principi che dovranno contraddistinguerne l’operato. Tale soggetto è infatti tenuto a svolgere un’attività di intermediazione di diritti audiovisivi, rivendendo i diritti ad altri soggetti con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie».

Ora che succede?

Spieghiamo un attimo cosa è successo precedentemente. Per la Serie A, per il triennio 2018-2021, c’è stato un fallimento della prima asta sui diritti tv. Dopo sette mesi, con nuovo bando, si prevede un margine di un miliardo e 50 milioni. Anche qui si fallisce con offerte da 800 milioni di euro (di cui 580 offerti da Sky). Ed è qui che oltre ai broadcaster italiani, spunta un intermediario indipendente estero, o meglio iberico: MediaPro. Ultimo uomo ha spiegato il desolante quadro che è seguito:

Rimettendo in ordine: Sky aveva offerto 261 milioni per il pacchetto A (le gare di otto squadre: dovrebbero essere Juventus, Milan, Napoli, Inter, Lazio, Fiorentina e due di fascia bassa per la piattaforma satellitare), 60 milioni per i diritti opzionali esclusivi, e 170 milioni per il pacchetto C (stessi contenuti di A per Internet, senza i diritti a trasmettere in bar e hotel e altri accessori). Tutte offerte superiori alla base d’asta. Per il pacchetto B (stesse squadre del pacchetto A, ma sul digitale terrestre), invece, Mediaset aveva dato la sua disponibilità per 200 milioni, ma con una base d’asta di 260. Il problema è sorto dunque per questo pacchetto e per i pacchetti D1 e D2 (le partite delle altre 12 squadre, inclusa la Roma), per cui Sky avrebbe offerto meno della metà del prezzo minimo complessivo (310 milioni di euro), e per i relativi diritti accessori, contenuti nei pacchetti Platinum D1 e Platinum D2. Per questi pacchetti (B, D1 e D2, più quelli per i diritti accessori delle altre 12) si è andati alla trattativa privata e Sky ha offerto per i pacchetti D1 e D2 70 milioni in più rispetto alla prima offerta, rimanendo però sotto la base d’asta, mentre Mediaset non ha aggiunto nulla.

Questo è stato l’ultimo atto di una partita che sembrava avere un finale scontato: cioè che i diritti finissero nelle mani di MediaPro, che ha offerto poi mille euro in più del miliardo e 50 milioni che aveva fissato la Lega come limite minimo, e ha preso tutto, da intermediario indipendente, in attesa di capire che ne farà di questi diritti: potrà gestirli direttamente? Dovrà affittarli? Vorrà forzare per il canale della Lega?