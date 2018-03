La bufala di Potere al Popolo sulla marcia di Stephen Hawking contro la guerra in Vietnam

Il partito di estrema sinistra Potere al Popolo è incappato in una bufala girata poche ore dopo la morte dello scienziato Stephen Hawking. Nell’omaggiare il cosmologo, Pap ha pubblicato una foto del matematico in stampelle durante una manifestazione a Londra del 1969 contro la guerra in Vietnam. Peccato che non sia lui (e la protesta è del 1968).



A ripercorrere la falsa notizia, circolata anche all’estero, è stato il sito di fact-checking Snopes. La bufala circola sul web dopo che la National Portrait Gallery ha diffuso una descrizione errata della foto.

Tariq Ali, uno dei protagonisti in quegli anni del movimento di solidarietà al Vietnam e raffigurato di fianco al “presunto” Hawking, ha subito sollevato l’equivoco. La National Portrait Gallery ha risposto ad Ali scusandosi.

Apologies and thanks for pointing this out. The individual was previously mistakenly identified as Stephen Hawking by the photographer. However, we have since discovered that this is incorrect. Our website will be updated by midnight tonight.

— Portrait Gallery (@NPGLondon) 14 marzo 2018