Paestum, studenti scoprono il cadavere di una donna in spiaggia

Il cadavere di una donna è stato ritrovato sul litorale di Paestum, nel comune di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. La macabra scoperta, sulla battigia della spiaggia di ‘Torre di Paestum’, è stata fatta da alcuni studenti del liceo scientifico ‘Antonio Gallotta’ di Eboli, che erano in visita presso l’Oasi dunale di Legambiente.

La donna indossava scarpe, pantaloni e un giubbotto. Dopo la scoperta è stato chiamato un medico legale per un primo esame esterno del cadavere. Sul posto sono prontamente giunti i Carabinieri. Gli studenti erano accompagnati dal biologo agropolese Giuseppe Catuogno e dall’ex consigliere comunale Maurizio Paolillo. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, per i primi rilievi.

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Mattino probabilmente il corpo senza vita non è in mare da molti giorni, ma per saperne di più occorrerà attendere l’esame del medico legale. «Ieri sera non c’era», ha spiegato Maurizio Paolillo che assieme ad un biologo e i docenti stava accompagnando i ragazzi in visita all’Oasi dunale. «Appena abbiamo attraversato la pineta, ho visto il cadavere sulla riva e ho chiamato subito i carabinieri e la guardia costiera. Mi dispiace per questi ragazzi del liceo scientifico di Eboli che questa mattina hanno avuto una bruttissima esperienza».

(Immagine da Google Maps)