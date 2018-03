Sorrentino fa arrabbiare tutti. Ma i legali di Silvio fanno spallucce: «Querela? Troppa pubblicità»

Ci voleva un trailer per scatenare editoriali contro il cinema italiano. Le prime immagini del film “Loro” di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi vedono un premier tra governo e feste particolari. Eppure i legali dell’ex premier non quereleranno il regista. Sarebbe troppa pubblicità, spiegano. Ma i corsivi contro il genio italiano sono già partiti.

Il primo è Renato Farina, oggi per “Libero quotidiano”

Pura pornografia da scannatoio delle anime. Il porno toglie le mutande ai corpi. Qui si strappa con finta eleganza il velo alle coscienze, pretendendo di guardarne come Dio i recessi, ovviamente schifosi.

In dettaglio. La nuca presa di sguincio, mentre osserva in una luce unta le donnine discinte che si agitano per esserne scelte, Dudù nel letto come Pasqualino marajà, Veronica in gabbia, vittima di un mostro. Si tratta del «teaser», l’ unico ritaglio reso pubblico, con grancassa per far cassa, del nuovo film di Paolo Sorrentino intitolato «Loro». È imperniato su chi avete capito, conterrà il racconto del mondo interiore suo e della gente intorno a lui, per lo più tetramente sculettante.

Insomma: Silvio Berlusconi nel tipico repertorio delle opere cinematografiche squartatrici del suo «io»