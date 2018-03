Sofia Goggia ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera

Dopo l’incredibile vittoria alle Olimpiadi di PyeongChang, Sofia Goggia continua a fare la storia dello sci alpino italiano.

Nelle finali di Coppa del Mondo di Are, in Svezia, l’atleta azzurra è arrivata seconda dietro all’intramontabile Lindsay Vonn (82° vittoria in Cdm) ma è riuscita a preservare il suo vantaggio in classifica generale.

Goggia è la seconda italiana che riesce a conquistare la Coppa del Mondo dopo i successi di Isolde Kostner nel 2001 e nel 2002. La 25enne originaria di Bergamo non ha intenzione di fermarsi qui. Nel frattempo ha già scritto capitoli importanti della disciplina invernale.

(Credits foto: Ansa)