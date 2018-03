E dopo Sibilia i 5 stelle sul blog cascano nel trolling di Striscia La Notizia

Oggi il MoVimento 5 stelle sul blog delle Stelle casca in uno scherzo di Striscia La Notizia, riportando la notizia scherzo del programma Mediaset come se fosse vera.

La falsa vicenda dei CAF presi d’assalto in Puglia per il Reddito di Cittadinanza è già passata alla storia come una delle più grosse fake news create ad arte per colpire il MoVimento 5 Stelle. Una faccenda che riporta a celebri commedie del passato (ricordate la “grande inchiesta” su Beatrice Di Maio?). Solo che stavolta, oltre alla dignità dei lettori (sempre meno) dei quotidiani nazionali, è stata calpestata anche quella di milioni di cittadini che hanno votato MoVimento 5 Stelle credendo in un progetto di Paese diverso. Il video diffuso da Striscia la Notizia racconta come questa vicenda sia nata anche nel retrobottega di chi orbita attorno a Vittorio Sgarbi. Questa è la fake news dell’anno. Una bufala vera e propria che offende milioni di cittadini e centinaia di migliaia di poveri. E allora è giusto che i responsabili siano noti. Che tutti sappiano i loro nomi, conoscano le loro facce.

COME NASCE LO SCHERZO DI STRISCIA LA NOTIZIA

Cosa è successo? Ieri Striscia ha fatto un servizio-bufala, anche piuttosto divertente sulle code ai Caf di diverse città del Sud per richiedere informazioni o moduli sul reddito di cittadinanza.

Un servizio definito ironico, secondo lo stesso presunto inventore della notizia sul reddito di cittadinanza, l’addetto stampa di Vittorio Sgarbi, che ha però rimarcato come i sostenitori dei Cinque Stelle ci abbiano creduto, insultando il deputato di Forza Italia. Questo servizio di Striscia è tipico dell’ironia del programma Mediaset. Peccato che i 5 stelle non abbiano capito nulla e rilanciano la stessa notizia, spacciandola come ha fatto Carlo Sibilia: per una notizia vera.

Ora vi spieghiamo come Striscia sta trollando i 5 stelle:

1 Il programma di Antonio Ricci trasmette un fuorionda di Vittorio Sgarbi intento a parlare con una persona non meglio identificata che gli dice al telefono queste parole: «Domattina volevo fare un post di questi ironici…così gli inondiamo il sito internet di..no, no, dico una cosa ironica volevo scrivere così: da oggi sono in distribuzione 1000 euro presso i circoli del Movimento 5 Stelle».

2 Sgarbi, dopo aver ascoltato la telefonata, ritiene che sia una buona idea e lo invita a creare quella che Striscia la Notizia definisce – scherzando – l’origine della bufala.

3 Striscia la Notizia ci scherza su e fa un video simpatico su questa presunta rivelazione. SCHERZA. RIPETIAMO, STRISCIA LA NOTIZIA SCHERZA. L’autore della telefonata a Vittorio Sgarbi è infatti il suo addetto stampa, Nino Ippolito, che sul Messaggero di oggi spiega come è nato il colloquio con il deputato di Forza Italia. Quel colloquio, che voleva poi esser diffuso a vari giornali come scherzetto ironico sulla vicenda, non sarebbe poi stato più diffuso. Il fuori onda però finisce nelle mani di Striscia, che lo pubblica.

4 SGARBI NON HA INVENTATO NULLA. Le richieste ai vari Caf – non le file le richieste – ci sono state. Sono verificabili anche qui. Non solo: quel fuorionda è successo dopo che è stata diffusa la notizia dei Caf.

Lo scherzo evidentemente non era concordato con Vittorio Sgarbi. Non ha preso benissimo il servizio di Striscia:

Anziché cogliere l’ironia del programma di Antonio Ricci i 5 stelle costruiscono un post degno dei migliori complottisti. Attribuendo meriti, tra l’altro, che Vittorio Sgarbi magari avrebbe anche desiderato. Ma che nella verità dei fatti non ha.