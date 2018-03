Silvio Muccino: «Votavo Pd stavolta ho votato i 5 stelle»

«Dopo tanti anni in cui ho sono stato un elettore del Pd, questa volta ho scelto di votare per il Movimento 5 Stelle». Lo ha detto l’attore Silvio Muccino, a “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. «Ho votato Cinquestelle per un sentimento di delusione, per mandare un messaggio: c’è bisogno di unitarietà, di un fronte comune». Ma ora il M5S cosa dovrebbe fare? «L’ipotesi di accordo con la Lega la scongiuro disperatamente. Spero che si possano incontrare col Pd per trovare un terreno comune, mi sembrerebbe una soluzione più verosimile».

(Credit Image: © Pamela Rovaris/Pacific Press via ZUMA Wire)