Matteo Renzi «usa» la lettera di un malato di Sla per dire che non molla il Pd

La scelta di Matteo Renzi per comunicare la sua intenzione di non mollare il Partito Democratico nonostante le sue dimissioni da segretario è ricaduta su una modalità che farà senz’altro discutere. L’ormai ex leader del Partito Democratico, infatti, ha voluto commentare la decisione politica nella sua e-news che invia quotidianamente sul sito internet personale. E lo ha fatto pubblicando la lettera di un giovane malato di Sla che lo ha invitato a non mollare la presa.

LETTERA MALATO DI SLA, COSA HA SCRITTO NELLA E-NEWS DI RENZI

Insomma, Renzi ha paragonato la sua parabola politica a quella ben più impegnativa di un ragazzo di 20 anni – indicato con il nome di Paolo – che deve lottare quotidianamente con la sua malattia. L’ex presidente del Consiglio ha scelto la lettera del ventenne che aveva incontrato 10 mesi fa all’incontro con Barack Obama a Milano. Il messaggio che l’ex segretario del Partito Democratico ha ricevuto è il seguente:

Caro Matteo, in questi giorni non faccio altro che pensare a te. Ma perché ti sei preso delle responsabilità che tu non hai? Ricordati che sin da quando iniziamo a fare i primi passi, CADIAMO PERCHÉ DOBBIAMO IMPARARE AD RIALZARCI, quindi fai un favore a te in primis, ma poi fallo per le persone che ti stimano, che credono in te, fallo per me e per tutti i Paolo D’Italia, fallo per chi vuole un futuro. NON MOLLARE E RITIRA LE DIMISSIONI. ti autorizzo a divulgare questo mio messaggio. Guai a te se la dai vinta a quei franchi tiratori dei finti amici, che pur di fare un dispetto al comandante della nave, hanno forato lo scafo, dimenticandosi che c’erano a bordo anche loro. Fai pulizia in casa, caccia via chi non ti merita e poi vedrai. MA QUALE INSEGNAMENTO VUOI DARMI COL TUO GESTO, io ho 20 anni, la sla mi ha lateralmente divorato, sono immobile, parlo e respiro a fatica. Sto malissimo, Ma CAZZO io non mollo. Adesso è venuto il momento di tirare fuori le palle. Lascia che i 5 stelle si alleino con chi vogliono loro, sono destinati al fallimento perché non hanno basi e allora vedrai sarà il tuo momento e tutti si renderanno conto chi sei realmente. Un abbraccio Paolo

LETTERA MALATO DI SLA, LA RISPOSTA

«Quando penso che in Italia ci sono persone come te, innamorate della vita e talmente coraggiose da non aver paura di sfidare malattie devastanti – ha risposto Renzi -, ti dico che sono orgoglioso di averti conosciuto. E di lottare insieme a te». Nella sua e-news il politico fiorentino ha affermato di non voler lasciare il futuro agli altri e che non lascerà la presa: «Io non mollo, ma soprattutto non mollare tu» afferma in conclusione, inviando un abbraccio al ragazzo malato di Sla che gli aveva scritto.

