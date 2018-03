Sgarbi prende a calci piatti e stoviglie e litiga con Le Iene | VIDEO

Una vera e propria litigata furibonda quella tra Vittorio Sgarbi e gli inviati del programma Le Iene. Nel corso della kermesse Tempo di libri, infatti, una troupe del programma di Italia Uno ha provato ad avvicinare il neo-eletto parlamentare del centro destra per chiedergli conto di una vicenda che sarebbe avvenuta ad Acerra, nel collegio in cui era candidato all’uninominale.

LITE SGARBI IENE, IL VIDEO DE LA STAMPA

Secondo la versione de Le Iene, Sgarbi non avrebbe pagato il conto di una cena che si è svolta in un ristorante, insieme al cantautore Simone Cristicchi. Per questo motivo, gli inviati del programma hanno portato una sorta di bacinella con piatti e stoviglie, chiedendo a Sgarbi di tornare al ristorante per saldare il suo conto dando una mano in cucina.

LITE SGARBI IENE, LA VERSIONE DEL CRITICO D’ARTE

Il blitz non è piaciuto a Sgarbi che si trovava a Tempo di libri per parlare d’arte. Per questo motivo ha iniziato a urlare e a prendere a calci le stoviglie che gli inviati delle Iene avevano portato con sé. «Vado allo spettacolo di Cristicchi – è la versione di Sgarbi – Cristicchi mi invita al ristorante, arriviamo lì con gente di Cristicchi e ci chiedono selfie e video per pubblicizzarsi. Dopodiché ci salutano e ci baciano, ma nessuno porta il conto».

Le Iene insistono, i toni si fanno ancor più aspri, iniziano i primi spintoni tra la troupe e gli addetti alla sicurezza che circondano Sgarbi. Alla fine, il neo-eletto parlamentare mostra addirittura un messaggio in cui chiede al ristoratore di Acerra un codice IBAN sul quale poter saldare il conto. E sostiene che a questo messaggio non abbia avuto risposta: «Preferiscono fare pubblicità mandando l’immagine di quello che non ha pagato – ha chiuso la discussione Sgarbi -. Perché non mi ha portato il conto? Portami il conto, se non me lo porti non pago».