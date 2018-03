«Al 59% piace l’ananas»: su Twitter sfottono il Fatto per il sondaggio sul Pd | GALLERY

«Al 59% degli italiani piace l’ananas sulla pizza». È uno dei tanti messaggi pubblicati oggi online dagli utenti di Twitter per criticare il Fatto Quotidiano dopo la pubblicazione di un sondaggio sulla possibile intesa tra Pd e M5S per un governo. Il giornale diretto da Marco Travaglio, oggi ha diffuso i dati di una rilevazione dall’istituto Noto secondo il quale il 59% di chi ha votato per il partito di Matteo Renzi è favorevole ad un’alleanza con i pentastellati. Il sondaggio è stato annunciato con l’apertura in prima pagina e il titolo «Gli elettori mollano gli eletti: il 59% vuole andare al governo col M5S», scatenando una valanga di reazioni.

Su Twitter sono stati postati centinaia di sfottò e battute sul Fatto e su Travaglio, tanto che l’hashtag dedicato #isondaggidelfatto a metà giornata è finito in cima alla lista delle tendenze in Italia con circa 4mila tweet. Gli utenti hanno preso di mira il giornale e il suo direttore pubblicando i risultati di fantomatiche, inesistenti e inutili rivelazioni. «Secondo i sondaggi del Fatto – ha scritto qualcuno ricordando la gaffe di una parlamentare grillina – il 59% degli italiani ritiene la Sarti la più grande matematica di tutti i tempi». «Il 59% degli italiani – ha twittato un altro – vorrebbe Travaglio con i capelli blu. Lo dice un sondaggio». «Un recente sondaggio del Fatto Quotidiano – è un altro tweet che pende di mira i 5 Stelle per le loro gaffe – rivela che il 59% degli italiani accende i condizionatori per aumentare il Pil».

…ma la rilevazione è attendibile

Gli utenti di Twitter criticano il Fatto per una presunta faziosità nel presentare un sondaggio in prima pagina per annunciare che gli elettori Pd «mollano gli eletti». Quel che è certo è che la rivelazione è attendibile. Antonio Noto, direttore dell’Istituto Noto, è uno dei sondaggisti italiani più conosciuti ed autorevoli. Alle Politiche della scorsa settimana ha realizzato exit poll e proiezioni per le reti Rai. I suoi sondaggi sulle intenzioni di voto vengono diffusi da alcuni dei principali quotidiani ed emittenti tv.