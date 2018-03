In occasione della giornata dell’8 marzo, la produzione Hulu ha rilasciato il trailer della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie che si ispira all’omonimo romanzo distopico della scrittrice femminista Margaret Atwood.

I primi dieci episodi hanno esplorato la privazione dei diritti e delle libertà delle donne. Ambientati in un futuro prossimo in una terra un tempo conosciuta come Stati Uniti d’America, nella società raccontata da The Handmaid’s Tale c’è in vigore un regime totalitario dove il tasso fertilità è in forte calo.

Per risolvere il problema, il governo fondamentalista cristiano di Gilead ha reclutato le donne fertili rimaste da mettere a disposizione delle famiglie elitarie. Le cosiddette ancelle non possono lavorare, leggere o maneggiare denaro e subiscono episodi continuativi di violenza e stupri.

Il forte contenuto delle immagini ha scioccato il pubblico di Netflix, dove è stata promossa la prima stagione. La seconda racconterà la ribellione delle ancelle, non più disposte a reggere questo clima di terrore, e uscirà il 25 aprile prossimo.