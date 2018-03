Volevo scriverti da tanto: la nuova canzone di Mina | AUDIO | TESTO

“Volevo scriverti da tanto” il nuovo singolo di Mina esce oggi venerdì 9 marzo esce sulle radio e in tutti gli store digitali e piattaforme streaming. Il brano è il primo estratto da Maeba, il nuovo disco in uscita il prossimo 23 marzo. Maeba arriva a distanza di quattro anni dall’album “Selfie” e da due dal disco che Mina ha pubblicato insieme ad Adriano Celentano, ovvero “Le Migliori”.

CHI HA SCRITTO LA CANZONE “VOLEVO SCRIVERTI DA TANTO”

Moreno Ferrara ha messo la firma sulle musiche di quest’ultimo album. Autrice della canzone è Maria Francesca Polli, che ha collaborato con personalità come Roby Facchinetti e Franco Fasano. Produzione e arrangiamento di “Volevo scriverti da tanto” sono di Massimiliano Pani, produttore dell’album di Mina in uscita.

COME COMPRARE O SCARICARE MAEBA

Maeba si può pre ordinare (pre order) in CD digipack, edizione limitata Vinile black (1500 pezzi) e in esclusiva su Amazon Vinile picture (500 pezzi).

VOLEVO SCRIVERTI DA TANTO AUDIO

VOLEVO SCRIVERTI DA TANTO TESTO

Volevo scriverti da tanto

ma poi ste cose non le fai

e dirtelo da troppo tempo

così che non l’ho fatto mai

se sono matta o no

puoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu

Volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se a modo mio

sono cattiva con me

volevo dirti che anche io

non so più a chi credere

e ho litigato con dio che non mi parla da un po’

Volevo dirti che io

avrò bisogno di te

ho fatto pace con me

per sempre ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me

ho lasciato dentro un caffellatte ogni mio stupido perché

il bello è proprio lì

che quando si fa duro il gioco

un’altra emozione è già qui

Volevo dirti che io

avrò bisogno di te

adesso che a modo mio

ho fatto pace con me

volevo scriverti e poi

poi tutto il resto già lo sai

volevo scriverti ma

lo faccio adesso se vuoi

volevo dirti che io

io canto ancora di te

eppure se a modo mio

ho fatto pace con me

per sempre

Volevo dirti che anche io

non so più a chi credere

e ho litigato con Dio

che non mi parla da un po’

volevo scriverti da tanto

scusa se non l’ho fatto mai