Mamma e papà intossicati dal dolce alla marijuana preparato dal figlio

Una coppia friulana è rimasta intossicata ieri dopo aver mangiato un dolce alla marijuana cucinato dal figlio, ora indagato per detenzione di sostanza stupefacente. I genitori hanno trovato la torta sul tavolo e l’hanno assaggiato, pensando che si trattasse di un normale dolce al cioccolato, ma poco dopo hanno accusato un malessere e si sono rivolti ai sanitari del 118.

La coppia intossicata dal dolce alla marijuana preparato dal figlio di 20 anni

Il ragazzo, di 20 anni, ha ammesso di aver aggiunto della marijuana ai normali ingredienti. I genitori sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti ma non sono gravi. I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno sequestrato il resto del dolce per analizzarlo e individuare la concentrazione di marijuana.

