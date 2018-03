Davide Casaleggio rideva quando Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni da segretario del PD. L’imprenditore milanese è ritratto dalle telecamere di Piazzapulita, che ha colto il momento in cui nel quartiere generale del M5S a Roma si ascoltava l’intervento del segretario del PD, svolto lunedì verso le 18 e 30.

Davide Casaleggio ride durante il discorso delle dimissioni di Matteo Renzi

Se il servizio è sincronizzato in modo corretto, come appare dalle immagini, Davide Casaleggio scoppia a ridere quando Renzi pronuncia questa parte del discorso. « Mi sono ripresentato ai fiorentini 14 anni dopo la prima volta, quando mi sono candidato alla provincia, ed è impressionante il fatto che continuino a votarmi. Chi mi conosce ha sentito il bisogno di esprimere un affetto commovente per me. Si riparte dal basso con molta umiltà». Il momento è stato colto da Nonleggerlo, ed evidenzia ancora una volta la forte contrapposizione che esiste tra il M5S e Renzi.

LEGGI ANCHE > L’ORDINE DEI BIOLOGI VUOLE QUERELARE ROBERTO BURIONI

Nel servizio di Piazzapulita Alessandro Di Battista ribadisce come il PD si debba liberare di Matteo Renzi per far diventare la situazione più pacifica, anche se è interesse sopratutto degli stessi Democratici. L’ex parlamentare ha rimarcato come negli ultimi tre anni Renzi abbia portato il PD solo a sconfitte.