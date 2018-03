Megan è stata battezzata prima di sposarsi con il principe Harry

Secondo il Daily Mail la cerimonia si sarebbe svolta in gran segreto, alla presenza dell’Arcivescovo di Canterbury. Megan Markle, la promessa sposa del principe Harry prossima a entrare nella Royal Family, è stata battezzata. Lei si è convertita al cristianesimo anglicano per una questione di rispetto nei confronti della «nonna acquisita», la regina Elisabetta, capo della chiesa britannica.

MEGAN BATTEZZATA, LA CERIMONIA

La cerimonia che ha visto protagonista la 36enne si è svolta nella cappella reale di St. James’ Palace, molto cara alla famiglia reale: qui è stata posta la salma di Lady Diana prima del suo funerale, qui si è battezzato anche il principino George, il figlio dell’erede al trono William e di Kate Middleton. Insomma, un vero e proprio simbolo per le teste coronate.

Megan, oltre al battesimo, avrebbe anche ricevuto la cresima. Dunque, è pronta al matrimonio che si svolgerà il prossimo 19 maggio. La cerimonia è durata in tutto 45 minuti – come riportano le fonti del Daily Mail – e si è svolta seguendo alla lettera la prassi: la testa di Megan è stata bagnata dall’acqua che arriva direttamente dal fiume Giordano.

MEGAN BATTEZZATA, UN GESTO SIMBOLICO

Presenti alla cerimonia il principe Harry, il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla, mentre il principe William, Kate Middleton e sua maestà la regina erano assenti. A quanto pare, la cerimonia religiosa è stata seguita da un piccolo ricevimento a Clarence House, ospitata proprio da Carlo e Camilla, i futuri suoceri di Megan.

La conversione alla chiesa anglicana, di fatto, è una delle poche tradizioni che la stessa Megan ha accettato di seguire per la marcia di avvicinamento al suo matrimonio. Per lei che è stata già sposata in passato, che ha ottenuto il divorzio e che seguiva un’altra religione, rappresenta comunque un gesto importante, simbolico, volto a renderla ancor più in vista di fronte alla Royal Family.

(Credit Image: © Starmax/Newscom via ZUMA Press)