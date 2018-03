Voices of Faith, l’8 Marzo l’evento in Vaticano che dà importanza alle donne

A partire dalle 14 dell’8 marzo 2018, direttamente dall’Aula della Curia dei Gesuiti in Vaticano, si terrà l’evento promosso dall’associazione Voice of Faith, organizzazione internazionale che quest’anno è guidata da Mary McAleese, ex presidente della Repubblica di Irlanda. Sul sito dell’associazione sarà visibile lo streaming della conferenza dal titolo «Perchè le donne hanno importanza».

VOICES OF FAITH, NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA DONNA

Si tratta di un evento molto atteso, anche per il taglio critico dato dai membri dell’associazione alla proiezione del ruolo della donna negli ultimi tempi. «Le donne si chiedono perché la Chiesa sia così lenta nel riconoscere il loro valore, la loro esperienze e le loro capacità – ha spiegato McAleese nella conferenza stampa di presentazione -. Oggi le donne si chiedono perché la Chiesa non abbia ancora trovato una via per aprire loro l’acceso a ruoli chiave nella governance e nel ruoli ministeriali».

Diversi gli interventi previsti, tutti di spessore internazionale: giornaliste, studiose di teologia, psicologhe, avvocati, scrittori e scrittrici si alterneranno al tavolo della presidenza.