Cattelan e la battuta sulla canzone di Sanremo. Ermal Meta risponde piccato

C’è stata una certa tensione tra Alessandro Cattelan ed Ermal Meta, a causa di una scenetta avvenuta durante il programma E Poi C’è Cattelan in onda su Sky.

Durante la puntata con ospite Noemi, Cattelan ha scherzato: «Ho chiesto a Noemi di andare a Sanremo con questa canzone sui luoghi comuni. Le ho detto “è forte, vedrai che vinceremo”. Noemi invece mi ha detto“ma no, i luoghi comuni non vanno più”, e invece, guarda chi ha vinto». Ermal Meta, vincitore di Sanremo con Fabrizio Moro nella canzone “Non mi avete fatto niente” non l’ha presa benissimo. «Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali», ha twittato il cantante.

Sbaglio o non si dovrebbe parlare degli assenti? O anche questo è un luogo comune? Magari le buone maniere non sono poi così originali 😉✌🏼 @alecattelan @noemiofficial pic.twitter.com/xXmYaORvwA — Ermal Meta (@MetaErmal) 5 marzo 2018

Molti si sono schierati dalla parte del cantante altri no. Ermal Meta in seguito, sempre su Twitter, ha replicato: «Oh raga, ognuno è libero di dire ciò che pensa, battute e risposte. Nel caso specifico da una parte c’è la tv e dall’altra c’è Twitter. Non mi dite che Twitter può intaccare la forza della TV! Ma fatevela voi una risata, io rido già da mezz’ora, mi fanno male le mascelle»