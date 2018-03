Una tragedia a Serino, a pochi chilometri di distanza da Avellino. Ieri un ragazzo di 28 anni ha confidato su Facebook di volersi togliere la vita, poco dopo viene trovato morto impiccato a un albero. Il giovane, prima di compiere il gesto disperato, ha fatto sapere dell’intenzione di uccidersi via social network ad un amico.

Serino, 28enne confida su Facebook di volersi togliere la vita, viene trovato impiccato

Come racconta Repubblica Napoli, l’amico ha immediatamente avvisato i genitori del 28enne, che a loro volta hanno lanciato l’allarme chiedendo aiuto ai carabinieri della stazione di Serino. Purtroppo non è stato possibile impedire il gesto estremo. Subito sono scattate le ricerche che hanno impegnato anche i vigili del fuoco di Avellino. Poi, dopo la mezzanotte, è arrivata la terribile scoperta: è stata ritrovata l’auto del ragazzo, e in un vicino castagneto è stato trovato il corpo del giovane senza vita. È stato inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Il ragazzo negli ultimi giorni era depresso per una delusione d’amore.

(Foto generica da archivio Ansa)