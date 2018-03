Bakic esce dal campo e piange per il suo amico Davide Astori | VIDEO

Il calciatore montenegrino Marko Bakić, centrocampista della squadra portoghese del Belenenses ed ex della Fiorentina, è rimasto particolarmente scosso dalla morte di Davide Astori, il 31enne capitano della squadra viola domenica trovato senza vita nella sua camera di albergo a Udine. Due giorni fa, al momento della sua sostituzione al ’70 della partita contro il Guimaraes, è scoppiato in lacrime per la scomparsa dell’amico.

IL VIDEO > BAKIC LASCIA IL CAMPO IN LACRIME PER IL SUO AMICO DAVIDE ASTORI

(Immagine da video di Gazzetta.it)