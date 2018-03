Ci sarebbe l’immagine di un uomo incappucciato che, accesa una sigaretta, butta un fiammifero davanti alla porta del centro islamico nel video di una telecamera di sicurezza vicina al centro di Via Turazza a Padova, oggetto di un attentato incendiario la notte scorsa. Lo si apprende da fonti investigative.

Davanti alla porta del centro islamico, una sala di incontri culturali e di preghiera, era stata notata già nella giornata di sabato una scatola di cartone, dalla quale alcuni passanti avevano sentito provenire odore di benzina, senza tuttavia che questo facesse scattare l’allarme. Riporta il Mattino di Padova:

La domenica mattina i fedeli arrivati per pregare hanno trovato lo scatolone e lo hanno controllato,ma dentro c’era solo carta. La notte successiva, l’individuo incappucciato è tornato con un’altra scatola piena di carta imbevuta di benzina e stavolta è riuscito ad appiccare il fuoco alla porta d’ingresso.

(in foto tracce dell’incendio nei pressi della porta della moschea di Padova a cui sconosciuti hanno appiccato il fuoco, in via Turazza, 5 marzo 2018. ANSA)