La commovente lettera di Saponara per Astori: «Esci da quella maledetta stanza»

Tra i tanti messaggi che, in queste ore, sono arrivati per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso all’età di 31 anni, quello più toccante è senz’altro quello del compagno di squadra Riccardo Saponara. Oltre a essere un amico, per lui Astori era il punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Via social network, su Instagram, Saponara ha voluto ricordare l’uomo, il padre di famiglia, il ragazzo in grado di saper reggere le redini del gruppo.

LETTERA SAPONARA PER ASTORI, IL POST SU INSTAGRAM

LETTERA SAPONARA PER ASTORI, LE CITAZIONI

Il debutto della lettera è una citazione di Walt Whitman resa celebre in tutto il mondo dal film L’Attimo fuggente. Poi, Saponara passa a descrivere una serie di momenti di vita quotidiana trascorsi insieme al capitano Astori: la colazione insieme, gli allenamenti, le discussioni sui ristoranti e su MasterChef, il film Lalaland che il capitano della Fiorentina non aveva ancora finito di vedere.

Poi, l’appello che arriva come un vero e proprio grido straziante nel silenzio che c’è intorno: «Esci da quella maledetta stanza e torna a Firenze». Le parole di Saponara, semplici e sincere, stanno diventando – via web – il vero e proprio manifesto d’addio per un fuoriclasse speciale.