Elezioni 2018, come aprono i giornali italiani | FOTOGALLERY

Ecco come stanno aprendo le prime pagine dei giornali del 5 marzo 2018. Il giorno dopo le elezioni 2018, in cui il Movimento 5 Stelle ha trovato una grandissima affermazione, in cui il centrodestra (con la Lega che ha superato Forza Italia) ha dato prova di solidità e dove il Partito Democratico è letteralmente crollato sotto il 20%, i titolisti dei principali quotidiani italiani si sono davvero sbizzarriti.

La soluzione più «estrema» è stata adottata dal giornale La Verità, diretta da Maurizio Belpietro: si è scelto di utilizzare la fotografia della femen che ha «assalito» Silvio Berlusconi al suo seggio elettorale, cambiando la scritta sul suo corpo. Nella versione de La Verità, infatti, non è il leader di Forza Italia a essere «scaduto», ma Matteo Renzi.

L’Oscar della creatività va invece al Manifesto che, ispirandosi a una nota trasmissione di Raiuno, ha scelto di titolare l’edizione del 5 marzo con un esplosivo «Ballando sotto le stelle».

ELEZIONI 2018, COME TITOLANO I PRINCIPALI QUOTIDIANI ITALIANI