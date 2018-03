«Adinolfi fa più di Beatrice Lorenzin (e della lista di Prodi)»

“Il Popolo della Famiglia è dato stabilmente davanti alla lista del ministro Lorenzin e a quella sostenuta dall’ex premier Prodi, siamo un passo addirittura da Noi con l’Italia“. Lo dice Mario Adinolfi, commentando i primi dati riguardanti il Popolo della Famiglia. Attualmente è proiettato allo 0,7 al Senato (contro lo 0,4 di Lorenzin) mentre alla Camera è allo 0,9 (e Lorenzin con Civica Popolare lo supera con l’1 per cento). Certo, parliamo di cifre irrisorie, ma qui si vede decisamente il bicchiere mezzo pieno.

“I cattolici italiani hanno voluto dare un segnale importante, scelgono noi. Oggi germoglia una storia nuova, la innaffieremo a partire da domani. Abbiamo un risultato superiore a liste di potenti e potentissimi, nonostante il totale silenziamento mediatico e siamo molto felici di aver surclassato anche liste di estrema destra come Forza Nuova che hanno goduto di continua copertura delle televisioni e ce la stiamo giocando anche con i coccolatissimi ‘camerati’ di CasaPound e i ‘compagni’ di Potere al Popolo. Il Popolo della Famiglia si prepara dunque alle nuove sfide, a partire dalle regionali del 22 aprile in Friuli Venezia Giulia e in Molise. Una storia oggi è cominciata“.

(Immagine da video di Sky)