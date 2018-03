“100% Milf”, il particolare del telefono di La Russa non sfugge a Twitter

“Non vogliamo far parte di nessun governo che non sia quello di centrodestra, altrimenti andiamo all’opposizione”. Le parole del fondatore di Fratelli d’Italia confermano la volontà del centrodestra di dimostrarsi unito e provare a rendersi credibile per le consultazioni dei prossimi giorni.

Peccato che, mentre era impegnato nei suoi discorsi politici, La Russa abbia commesso il peccato mortale di non cambiare la cover del telefono. Il che ha reso surreale la sua presenza in studio.

Ma dico io MA CAMBIA LA COVER prima di andare in onda#MaratonaMentana pic.twitter.com/nj2vJDz8c8 — L’Aliena (@lucianadc90) 4 marzo 2018

(Credits foto: Rai1)