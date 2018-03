“Il rischio ingovernabilità in Italia è alto”, la previsione di Bloomberg

Si sta verificando lo scenario d’incertezza nei confronti dell’Italia dipinto dagli Stati Uniti da Bloomberg. Se le proiezioni svelate da La7 dovessero essere confermate, la nuova legge elettorale avrà influito in questa direzione.

Bloomberg, nello descrivere il Rosatellum, aveva delineato uno scenario di assoluta confusione. Il M5S si iscrive di diritto come prima forza con cui confrontarsi ma, in un sistema elettorale che predilige la formazione delle coalizioni, il panorama resta confusionario. Certezze per il futuro? Poche, ora la palla passa al presidente della Repubblica Mattarella.

Nel frattempo Alessandro Di Battista ha rilasciato una prima dichiarazione per il M5S:”Se questi dati dovessero essere confermati sarà un trionfo e un’apoteosi del movimento 5 stelle. Dimostra che tutti quanti dovranno venire a parlare con noi. È la migliore garanzia di trasparenza per il popolo italiano, gli altri partiti dovranno venire a parlare con noi, secondo i nostri metodi”.

(Credits foto: La7)