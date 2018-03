Martina Dell’Ombra vi spiega come si vota superfacilefacile: «È come il Grande Fratello» | VIDEO

Tra i tanti spot istituzionali sulle modalità di recarsi alle urne, quello più funzionale – con ogni probabilità – è quello della youtuber e influencer Martina Dell’Ombra. La giovane performer, secondo il suo canonico stile, ha girato un video che sta spopolando sui social network: «Ecco come si vota superfacilefacile» – annuncia.

COME VOTARE, IL VIDEO DI MARTINA DELL’OMBRA

COME VOTARE SECONDO MARTINA DELL’OMBRA: «COME IL GRANDE FRATELLO»

Martina Dell’Ombra spiega che si può votare «a partire dai 18 anni fino a che non schiatti», di saltare la fila «fingendosi politici», di buttare via la scheda del Senato «perché il giallo è un colore da poveri e, soprattutto, chi se ne frega del Senato».

La performer, poi, si lancia anche in simpaticissime spiegazioni sulla legge elettorale («che cos’è il proporzionale? Non l’ho capito, ma tanto da questo punto di vista fanno tutto loro e noi non dobbiamo preoccuparcene»).

Infine, la perla: «Come si fa a votare? È come per il Grande Fratello: dovete mettere una X su chi volete eliminare». Davvero dissacrante.