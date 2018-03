Una cena fascista, con saluti romani ripetuti tra i commensali, è stata ripresa dalla rete inglese ITV. Sulla pagina Facebook della principale emittente privata del Regno Unito si può vedere un video che testimonia una cena dove i presenti si salutano con il più famoso dei gesti del regime di Benito Mussolini.

Il servizio su ITV News racconta come «seduti in un ristorante di Milano, i partecipanti alla cena fanno saluti fascisti in modo pubblico mentre ascoltano marce dell’epoca di Mussolini. In un Paese una volta dominato dal Duce, esibire simboli di estrema destra è ormai sempre più comune».

Nel resto del servizio ITV News evidenzia come la campagna elettorale sia stata dominata dal tema dell’immigrazione, con una retorica impressionante per l’aggressività e l’ostilità contro gli stranieri.