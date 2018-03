Massimo Ceccherini: «Quando c’ero io sull’Isola ci stava ben altro»

«Quando c’ero io sull’isola ci stava ben altro». Massimo Ceccherini posta la foto definitiva sul canna-gate nella nota trasmissione Mediaset l’Isola dei famosi. Uno dei concorrenti di questa edizione, Francesco Monte, è stato accusato dalla collega Eva Henger di aver portato uno spinello all’interno del programma. Sulla vicenda sono seguiti dibattiti televisivi vari, con telespettatori divisi tra chi difendere e chi accusare. Ceccherini pone fine alla questione con la sua solita ironia.

Inutile dire che la foto in questione sta raccogliendo diversi apprezzamenti. Ceccherini lasciò l’Isola dei Famosi 2017. Il comico toscano aveva chiesto di essere squalificato dal gioco, all’inizio senza motivo apparente. Poi mentre si avvicinava alla zona off limits per i concorrenti, quella riservata alla troupe ha sbottato: «Chiamate la barca, me ne vado. Non sopporto più questo giochino. Non ci sto qui a star male, a rimuginare per uno stro***. Portatemi via sennò ammazzo qualcuno. Voglio che sia squalificato immediatamente». Alla base di questo malessere la tensione post-nomination e una lite con la persona con cui aveva legato di più, Raz Degan.