Nino D’Angelo suonerà al Bataclan

Non avete letto male, è proprio così. Il cantante napoletano Nino D’Angelo si esibirà al Bataclan di Parigi, il locale reso tristemente celebre dai fatti del 13 novembre 2015, quando la città di Parigi fu scossa da un terribile attentato di matrice estremista islamica. Allora, fu proprio il Bataclan, nel bel mezzo di un concerto rock, il fulcro principale dell’azione terroristica. Da qualche anno a questa parte, il teatro è diventato un luogo simbolo, ambito dai principali musicisti e artisti internazionali che, fissando una data lì, vogliono lanciare un forte messaggio di pace.

NINO D’ANGELO AL BATACLAN, L’ESIBIZIONE CHE NON TI ASPETTI

La stessa cosa, a quanto pare, è avvenuta per Nino D’Angelo. Che, ora, affronterà questa nuova «prova» impegnativa per la sua carriera. Il cantautore, in una nota, ha spiegato che «è portatore sano di vita, di coraggio e di buona musica, tutti ingredienti che anticipano già una serata carica di passione e spiritualità all’ennesima potenza». Insomma, un cantante da Bataclan.

NINO D’ANGELO AL BATACLAN, INFO UTILI

La notizia – con tutte le informazioni utili, come prevendite e numeri di telefono da contattare per avere informazioni sull’evento – è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale di Nino D’Angelo e, in poco tempo, è stata molto condivisa. Un vero e proprio successo social per un cantante che, per i suoi 60 anni, si è regalato un tour internazionale che sta facendo registrare sold out in tutte le sedi.

Il «Concerto 6.0» toccherà, nel corso delle sue tappe, città come Liegi e Londra. Per culminare nella «perla» del Bataclan. Un’esperienza indimenticabile per qualsiasi cantante.

(Credit Image: © Salvatore Esposito/Pacific Press via ZUMA Wire)