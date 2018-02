L’algoritmo di Facebook fa chiudere LittleThings, il sito di notizie positive

Ecco il primo grandioso risultato del nuovo algoritmo di Facebook sui media on line. LittleThings, testata femminile, sta chiudendo. A rivelarlo è il CEO della società, Joe Speiser, a Business Insider.

La scomparsa di LittleThings dal flusso social è stata segnalata per la prima volta da Lucia Moses di Digiday.

LittleThings, R.I.P. Oh the cruelty of algorithms — Lucia Moses (@lmoses) 27 febbraio 2018

La crisi di LittleThings è un vero peccato per due semplici motivi. La testata pubblicava un mix di notizie positive e contenuti di servizio sulla falsariga delle ricette per la cena di di San Valentino. La società ha anche prodotto una lista regolare di contenuti video dal vivo su Facebook, anche con ospiti famosi. Little Things ha raccolto 12 milioni di fans e i suoi video generavano, regolarmente, migliaia, se non milioni di visualizzazioni .

Speiser ha detto che il recente spostamento dell’algoritmo, che secondo Facebook è stato progettato per ridurre il contenuto che è consumato passivamente ha assorbito circa il 75% del traffico organico di LittleThing, demolendo così i margini di profitto.

Ecco parte del comunicato aziendale ai suoi lettori