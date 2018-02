La candidata 5 stelle di Rimini che si complimenta con se stessa su Facebook

Fa sorridere sui social il post in cui una candidata uninominale M5S al Senato, Carla Franchini, si fa i complimenti da sola sulla sua pagina fan.

#RiminiCapitaleTurismo #RiprendiamociIlPrimato Stavo girando un video. Loro – spiega la candidata sui social – hanno avuto la stessa idea! Mi hanno chiesto intervista. Ho declinato. Dicendo che, in quanto candidata al Senato, non sarebbe stato corretto nei confronti dei miei competitor. E poi gli ho scattato una foto!

Sotto compare un commento, sempre a sua firma che recita testualmente: «……. sei una signora ….. peccato che gli altri che sono semplici politicanti non ci arriveranno mai #seisportiva».

Il dettaglio non sfugge a diversi utenti sui social.

Candidata M5S della mia circoscrizione:

Pubblica una foto in cui si proclama corretta e onesta per non aver accettato un’intervista e poi si dimentica di accedere con il profilo che usa per farsi i complimenti da sola. #seisportiva, dice pic.twitter.com/LKZSFnKgqr

— Marco (@lossomarpelo) 28 febbraio 2018