Da oggi 28 febbraio la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea pubblicherà un video al giorno per sfatare tutti quei falsi miti che aleggiano sull’Unione Europea.

Bruxelles, si sa, è bersaglio facile in periodo di campagna elettorale e non è raro che tipici discorsi da bar si rafforzino in rete. E proprio il bar è il set che la Rappresentanza in Italia ha scelto per promuovere i suoi video. I protagonisti della prima puntata sono i voli low cost. Altre risposte verranno date ad altri grandi e piccoli, come il reale costo dell’Europa, la tutela dei prodotti italiani da parte di Bruxelles e l’elezione diretta dei nostri rappresentanti europei.

Qui la prima puntata:

(Credits foto: Ansa/DPA)