Berlusconi imita Renzi (ma non gli riesce benissimo)

«Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria». Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui.

«Tajani – spiega poi Berlusconi sulle ipotesi di comando a Palazzo Chigi – occupa una posizione di altissimo rilievo, è il presidente dell’istituzione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi il numero uno dell’Unione europea, ha anche impegni precisi nei confronti degli altri paesi, sta portando avanti politiche europee, è ben visto e considerato con molto apprezzamento e stima da tutti. È un uomo giusto e a me piacerebbe che alla fine potesse essere lui, ma ho l’impegno di far dire a lui al momento opportuno se sarà disponibile».

(immagini fornite, per gentile concessione, da SkyTg24)