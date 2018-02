Francesca Barra è una bugiarda seriale, che sta conducendo una campagna elettorale a suon di inciampi, causati da narcisismo, goffaggine e inadeguatezza. Selvaggia Lucarelli ha firmato un durissimo ritratto della candidata del PD al collegio uninominale di Matera per il Fatto Quotidiano di oggi.

Selvaggia Lucarelli critica bugie e gaffe di Francesca Barra

La direttrice di Rolling Stone Italia elenca tutte le contraddizioni dichiarate da Francesca Barra in questi ultimi anni, come sul suo rapporto sulla fede o sulla sua pubblicizzata relazione con il noto attore Claudio Santamaria. Lucarelli rimarca come la candidata del PD si venda molto bene, visto che il suo profilo Wikipedia sia poco realistico, visto che non è una vera e propria conduttrice TV, dato che negli ultimi anni ha fatto prevalentemente sostituzioni estive come a In Onda, oppure ospitate.

Nel pezzo del Fatto Quotidiano si rimarca come il rapporto con Matteo Renzi sia misteriosamente stretto, visto che Francesca Barra avrebbe dovuto essere candidata alle elezioni europee, ma sua presenza in lista saltò all’ultimo momento.

Secondo Selvaggia Lucarelli, che non lo esplicita, la conduzione del concerto del Primo Maggio sarebbe stata una forma di ricompensa per la mancata corsa al Parlamento UE. L’editorialista del Fatto Quotidiano evidenzia come il PD abbia imposto a Francesca Barra di non andare più in TV, dopo una prestazione non convincente ad Agorà, in cui sarebbe stata messa in difficoltà, a suo dire, da Laura Ravetto. Per Lucarelli la moglie di Claudio Santamaria sarebbe così inadeguata anche perché troppo vanesia, un aspetto confermato anche da una campagna elettorale più incline ai selfie che alla caccia di voti.