Il messaggio dell’italo canadese agli italiani: «Non piangete per la neve, spalate»

Sta diventando virale su Facebook il messaggio dell’italo-canadese Diego che si rivolge ai suoi connazionali lungo lo stivale in piena crisi neve.

Cari amici vedete qui in Canada ha fatto 40 centrimentri di neve la gente non piange, si arma di pala e si puliscono la strada come ho fatto io. Vedete? Perciò quando ci sono 5 centimetri di neve non piangete aspettando che il Comune liberi la strada fate come noi. Vedete? Ci armiamo di pala e consumiamo calorie.

Il video, diffuso sul gruppo Italiani a Montreal, ha superato le 70 mila condivisioni. «Ho appena finito di spalare la neve. La macchina era sommersa. Qualcuno ha lasciato un messaggio simpatico sulla neve “good luck with that”. Non ci facciamo mancare niente», commenta una utente. Ma c’è anche chi lo critica. «Nessuno è felice di non poter andare da nessuna parte perché non può uscire di casa, che la porta e ricoperta di neve. Io vivo in Canada, e tutti bestemmiano quando gli tocca “bruciare calorie”».