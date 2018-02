Barbra Streisand e la foto di Variety con i cani clonati

Per un’intervista con Variety Barbra Streisand ha voluto esser immortalata nella sua tenuta di Malibu con i suoi tre cani. Didascalia dell’immagine? “Send in the Clones”.

Già, cloni. Streisand ha rivelato al giornale che due dei suoi cani, Miss Violet e Miss Scarlett, sono stati clonati dal Samantha Coton du Tulear, cagnolina morta nel 2017. Prima che Samantha morisse la proprietaria ha prelevato alcune sue cellule e ha ottenuto così i due cuccioli clonati. Una scelta destinata a far discutere.

«Hanno personalità diverse», ha spiegato Streisand alla testata. «Sto aspettando che invecchino così posso vedere se gli occhi marroni e la serietà di Samantha». Il terzo cane, femmina, è invece una lontana cugina della amata cagnolina. A donarla alla Streisand un allevatore. L’ha chiamata Miss Fanny. Le altre due cagnoline, quelle clonate, si chiamano invece Miss Scarlett e Miss Violet. Tutti e tre i cani appaiono frequentemente nel feed Instagram della Streisand.

La copertina di Variety con l’intervista potete trovarla qui .