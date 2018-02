La serata da incubo di Paola Ferrari: ladri in casa, furto da 100mila euro

Furto nella villa sull’Appia a Roma dell’imprenditore Marco De Benedetti e della giornalista e conduttrice televisiva Paola Ferrari. Sabato sera, prima delle 20, quattro ladri sono entrati nell’abitazione dal giardino. I malviventi conoscevano molto bene il percorso, come emerso dalla registrazione video catturata dalle telecamere di sicurezza. Le immagini mostrano quattro uomini, alti e grossi, muniti di passamontagna, decisi e rapidi nei movimenti.

I ladri in casa di Paola Ferrari, furto da 100mila euro

I ladri hanno messo a segno il colpo anche perché favoriti dal fatto che i figli della coppia erano ripartiti per Londra e in giardino non erano presenti come di consueto i cani. A raccontare l’accaduto nei dettagli è Il Messaggero online:

I malviventi sono rimasti all’interno della villa per una ventina di minuti, poi l’arrivo della padrona di casa l’ha disorientati, ma solo apparentemente, perché si sono guardati tra di loro per diversi e interminabili secondi prima di decidere a gesti – e ovviamente nella maniera più silenziosa possibile – di scappare con la refurtiva racimolata fino a quel momento. Il bottino ammonta a circa 100 mila euro. Sono stati rubati alla coppia De Benedetti-Ferrari oggetti preziosi e personali, orologi, borse.

I malviventi sono riusciti ad uscire dalla casa e a farsi alla fuga senza che nessuno se ne accorgesse. Nell’abitazione era presente la donna di servizio, che stando dall’altra parte delle camere da letto e del salone, non si è accorta di nulla.

Paola Ferrari ha commentato l’accaduto all’Adnkronos: «È successo sabato, devo ringraziare le forze dell’ordine che sono subito intervenute in maniera straordinaria e hanno fatto tutti i rilievi del caso, mi hanno dato sicurezza. Io ero in casa, mi sono molto spaventata… non ho voglia di aggiungere altro».

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)