Neve a Napoli, ogni occasione è buona per scrivere «Juve m***a» | VIDEO

Sarà stata l’euforia per la neve a Napoli e in tutta la Campania, sarà stata la larga affermazione della squadra di Maurizio Sarri nella trasferta contro il Cagliari (terminata con il punteggio di 0-5), ma il popolo partenopeo ha deciso di abbinare i due eventi in una serie di goliardiche iniziative. Il minimo comune multiplo è rappresentato dall’avversione nei confronti della Juventus, storica rivale per la corsa per lo scudetto.

JUVE MERDA NEVE, LA FANTASIA PARTENOPEA

JUVE MERDA NEVE, LA VOLATA SCUDETTO

Dappertutto, in qualsiasi area del Napoletano e del Casertano sono comparse scritte sulla neve che definivano in maniera poco elegante la squadra bianconera. Insomma uno «Juve Merda» ghiacciato non si nega a nessuno. Chissà cosa avranno pensato sulla sponda torinese vedendo i tifosi rivali festeggiare in questo modo il provvisorio allungo in cima alla classifica: il Napoli, infatti, in virtù della gara non disputata dalla Juventus contro l’Atalanta domenica scorsa (guarda caso, causa neve) e della successiva vittoria sul Cagliari, ha portato a 4 i suoi punti di vantaggio sui bianconeri.

Dalle rimesse per rimorchi, fino alle strade più periferiche, passando per il molo: tutte le superfici (innescate) sembrano buone per scrivere l’insulto più classico della storia del calcio. Ovviamente, la fantasia partenopea ha fatto il resto. La volata scudetto è appena cominciata.