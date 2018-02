La foto su Instagram di Manuela Arcuri in topless sta facendo discutere tutti

Distorsioni della rete. Il principale argomento di conversazione sui motori di ricerca, sui social newtork (da Facebook a Twitter, passando per Instagram) e persino al bar non è il maltempo, non sono le elezioni politiche del 2018, non è il campionato di serie A. A sorpresa, nelle ultime ore, sta tenendo banco una fotografia scattata da Manuela Arcuri una settimana fa e pubblicata sui suoi canali social.

MANUELA ARCURI, LA FOTO SU INSTAGRAM FA DISCUTERE

A quanto pare, qualche giorno fa, l’attrice italiana ha visitato un centro benessere. Si è sottoposta a un massaggio rilassante su un lettino caldo ad acqua e ha voluto immortalare il momento. Pertanto, in un topless à la Kim Kardashian, la sua fotografia è stata pubblicata sul suo account Instagram, riscuotendo molto successo.

MANUELA ARCURI, LA FOTO DIVENTA VIRALE

L’attrice ha chiesto ai suoi followers di riportare la loro esperienza in un centro benessere: «Avete mai provato il lettino caldo ad acqua?» – si è interrogata, scatenando migliaia di reazioni. L’effetto domino ci ha impiegato un po’ di tempo a partire: una settimana fa c’è stata la pubblicazione dello scatto ma oggi, probabilmente costretta a trascorrere in casa buona parte del tempo dalle abbondanti nevicate di questi giorni, mezza Italia ne parla. Chi con invidia, chi con un pizzico di malizia.