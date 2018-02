Maria Elena Boschi sta imparando il tedesco, come promesso all’inizio della campagna elettorale nel collegio uninominale di Bolzano, ma lo parla peggio di una bambina della terza elementare. L’ha detto ieri, intervenendo alla trasmissione Un Giorno da Pecora, Rheinold Messner, uno dei sudtirolesi più famosi, in Italia come in Europa.

Reinhold Messner sul tedesco di Maria Elena Boschi: «È da terza elementare. Ha la stoffa da premier»

L’alpinista sudtirolese, uno dei più grandi della storia, è da molto impegnato socialmente e politicamente. Nel 1999 è stato eletto europarlamentare per i Verdi. L’attenzione all’ambiente, in particolare la montagna, ha collocato Rheinold Messner a sostenere formazioni progressiste, e in questa campagna elettorale l’alpinista si è schierato con il PD, che in accordo con SVP ha candidato Maria Elena Boschi nel collegio di Bolzano.

In merito all’esponente del PD, paracadutata dalla Toscana al Sudtirolo, Messner si è espresso in questi termini sulla conoscenza della lingua tedesca, la più diffusa nel suo territorio di elezione: «Boschi lavora tanto e non ha il tempo per studiarlo. In questo momento non è indispensabile, basata avere a cuore l’Alto Adige. Una ragazzina di terza elementare, se di madrelingua, sa meglio della Boschi il tedesco».

Al di là del tedesco, l’alpinista ha dimostrato di avere un’opinione elevata di Maria Elena Boschi, come spiegato alla trasmissione di Radio Uno Un Giorno da Pecora. «Stimo molto Maria Elena Boschi. Ha la stoffa per diventare presidente del consiglio, forse non domani ma in un futuro più lontano».

Foto copertina: ANSA/STEFAN WALLISCH