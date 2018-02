Duplice omicidio questa mattina a Zocca, piccolo comune dell’Appennino, in provincia di Modena, dove un uomo, Angelo Rainone, ha ucciso due fratelli, Ugo e Remo Bertarini, suoi parenti. La tragedia familiare è avvenuta in località Lame, in un’azienda agricola in via San Giacomo, verso le 8. Sul posto sono giunti i carabinieri e il magistrato di turno.

Duplice omicidio a Zocca (Modena): uccisi due fratelli

L’omicida è stato fermato poco dopo il duplice delitto dai carabinieri. Le vittime sarebbero il suocero e lo zio della moglie dell’assassino, di circa 70 anni. Sul luogo del duplice delitto è giunto il pubblico ministero di turno Katia Marino, che coordina le indagini affidate ai carabinieri.

Come riportato dalla Gazzetta di Modena il duplice delitto si è consumato in un edificio dell’azienda agricola, che è adiacente all’abitazione del suocero dell’omicida. Il movente sarebbe legato a motivi economici-familiari.

(Foto generica da archivio Ansa)