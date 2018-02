Di Maio ha sbagliato la Nazione, e anche il Continente, del viaggio istituzionale di Virginia Raggi svolto mentre a Roma è caduta la neve. Durante l’intervento del candidato premier del M5S a Dalla Vostra Parte Di Maio ha detto: «L’emergenza neve è stata gestita e poi la sindaca Raggi ha continuato i suoi impegni istituzionali, per esempio in Brasile. Non è che se ne è andata in ferie in Brasile. Sta portando avanti un forum con altri sindaci di tutto il mondo per portare Roma in dei consessi internazionali».

Per Luigi Di Maio Virginia Raggi è andata in Brasile, invece del Messico

Virginia Raggi non è andata in Brasile, ma in Messico, dove partecipa alla conferenza di Women4Climate, evento organizzato da C40Cities, l’organizzazione che raggruppa le più grandi città mondiali impegnate nel contrasto al riscaldamento globale.

Maurizio Belpietro, quando Di Maio ha finito di parlare, lo ha corretto indicando come in realtà il sindaco Raggi sia andata in Messico, e non in Brasile come affermato dal suo capo politico. L’errore di Luigi Di Maio, che già in passato aveva più volte fatto gaffe sulla geografia, si può vedere sia sulla sua pagina Facebook, che sul video ospitato sul sito di Mediaset, intorno al minuto 2 e 30 secondi.