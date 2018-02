Come nasce il video della signora commossa che canta “Meno male che Silvio c’è”

L’avete vista in tutte le salse. Condivisa sia su Facebook che su Twitter, perfino in loop su Youtube. C’è una storia dietro la signora che canta, commossa, “Meno male che Silvio c’è”. Il video è un estratto di un servizio giornalistico più lungo. In piena campagna elettorale, anche se vecchio, è diventato virale a distanza di anni.

Le immagini provengono dal servizio di Hamid Masoumi Nejad, corrispondente della RTV Iraniana in Italia, che girò nel 2013 un servizio sul comizio elettorale romano di Silvio. Ecco qui il video completo. Perché la signora non è la sola a esser tifosa di Silvio.

