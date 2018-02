L’appello di Baobab dove la neve può davvero far male

«Oggi il presidio è come lo vedete in queste foto. La nevicata probabilmente è finita, ma i prossimi tre giorni saranno durissimi, e solo alcune persone hanno trovato un ricovero notturno provvisorio. Dobbiamo acquistare urgentemente materiale per tenere al caldo chi non ha trovato posto e ripristinare quello che il maltempo ha reso inservibile». Gli attivisti di Baobab che si preoccupano di accogliere i migranti nel punto dietro la stazione Tiburtina lanciano un appello sui social per aiutare in vista si queste temperature rigidissime.

Ecco l’appello: