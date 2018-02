Nella sede di Fastweb a Bari i dipendenti possono lavorare pedalando | VIDEO

Basta poco per far contento un lavoratore in ufficio. Lo hanno capito alla Fastweb di Bari che ha da poco inaugurato una sua nuova sede. L’azienda di telefonia, infatti, ha attrezzato la struttura come meglio non avrebbe potuto fare per i propri dipendenti. La novità più clamorosa è rappresentata dalle cyclette montate sotto le scrivanie.

LEGGI ANCHE > Smartworking o lavoro agile, la novità per chi viene impiegato da casa

SEDE FASTWEB BARI, LE NOVITÀ PER I DIPENDENTI (VIDEO DA REPTV)

Il lavoro sedentario rende le giornate monotone? Vi manca l’esercizio fisico? I dipendenti della Fastweb non si porranno più questo problema. Da oggi, infatti, possono alzarsi dalla propria postazione originaria e raggiungere un’area attrezzata che prevede delle scrivanie rialzate con i pedali installati nella parte bassa del mobile: i dipendenti possono così essere liberi di appoggiare il proprio laptop sul ripiano e – contemporaneamente – di effettuare del salutare esercizio fisico.

SEDE FASTWEB BARI, UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA

Ma le sorprese non finiscono qui. La nuova sede, che ha permesso a 450 dipendenti di spostarsi dal palazzo di via Imbriani all’ex hotel Ambasciatori di Bari, completamente ristrutturato, è dotata anche di altri servizi. Un’area completamente insonorizzata per le chiamate, ad esempio, che garantisce la privacy ai dipendenti. Oppure, un’area relax dove si possono consumare comodamente pasti preparati a casa o acquistati sul posto.

La nuova sede Fastweb si sviluppa su 5000 metri quadrati divisi su sei piani. Il mobilio della vecchia sede è stato donato in beneficienza, affidato ad associazioni che operano nel sociale. Nulla, insomma, è lasciato al caso. E i dipendenti ringraziano.